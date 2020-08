Opdrachtgever moord op journaliste in Mexico krijgt 50 jaar cel

Een rechter in Mexico heeft de man die opdracht gaf tot het vermoorden van de journaliste Miroslava Breach in 2017 veroordeeld tot 50 jaar celstraf. Het bureau van de procureur-generaal maakte het vonnis voor Juan Carlos Moreno, bijnaam El Larry, zaterdag bekend.

Moreno is schuldig bevonden de “intellectuele bedenker” te zijn van de moord op Breach. De journaliste deed voor de kranten La Jornada en Norte verslag van de drugsoorlog in de stad Chihuahua in het noorden van Mexico en was een van de elf journalisten die in 2017 werd gedood. Op 23 maart van dat jaar werd ze bij het verlaten van haar huis in haar auto doodgeschoten.

Sinds 2000 zijn er meer dan 100 journalisten vermoord, de meeste moorden blijven echter onopgelost. Aanklagers lieten weten dat het vonnis een precedent moet scheppen in geweldszaken tegen de vrijheid van meningsuiting. Dit is de hoogste straf in dit soort zaken die tot nu toe is, meldden ze.