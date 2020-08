Waarschuwingsschot politie bij aanhouding man in Nieuwe Pekela

De politie heeft op de Rondweg in Nieuwe Pekela in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een verdachte. De man die een mes bij zich droeg is opgepakt.

Agenten kwamen af op een melding in de plaats in provincie Groningen over een man die een bekende zou hebben bedreigd en mogelijk gewapend was. Toen de agenten de man op de Rondweg wilden aanhouden, is een waarschuwingsschot gelost. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet verder onderzoek.