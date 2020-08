Straf dader aanslagen op moskeeën voor hof Nieuw Zeeland

In het Nieuw-Zeelandse Christchurch begint maandagmorgen een reeks zittingen waar wordt bepaald of de 29-jarige Australiër Brent Tarrant een levenslange gevangenisstraf krijgt en of hij ooit in aanmerking kan komen voor vervroegde vrijlating. De Australische racist en extremist Tarrant pleegde in maart vorig jaar in de stad op een vrijdag, een islamitische gebedsdag, bloedige aanslagen op twee druk bezochte moskeeën. Daarbij vielen 51 doden en 49 gewonden. Hij heeft de eerste en bloedigste aanslag gelivestreamed. De bloedbaden schokten mede daarom de hele wereld.

Tarrant en tientallen slachtoffers en nabestaanden voeren het woord in de zittingen die zeker vier dagen in beslag nemen. Hij wordt onder strenge veiligheidsmaatregelen verplaatst naar Christchurch vanuit Nieuw-Zeelands enige zeer zwaar bewaakte gevangenis in Auckland, 750 kilometer noordelijker. Hij wordt geïsoleerd en onder een speciaal regime vastgehouden. De kosten van zijn gevangenhouding zijn daarom erg hoog, alleen al 1 miljoen euro dit jaar volgens Nieuw-Zeelandse media. De regering denkt er daarom over te kijken of het mogelijk is dat Tarrant zijn levenslange straf in Australië kan uitzitten.