Democraten komen postbedrijf te hulp, Senaat blijft tegen

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft in een speciale zitting een wetsvoorstel aangenomen dat de bezuinigingen op het Amerikaanse postbedrijf moet terugdraaien. US Postal Service moet daarnaast nog eens 25 miljoen dollar krijgen.

Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden had het parlement teruggeroepen van reces om te stemmen over het voorstel dat de Amerikaanse postdienst moet beschermen. Volgens de Democraten, die een meerderheid in het Huis hebben, brengen de bezuinigingen de mogelijkheid om te stemmen per post in gevaar bij de komende presidentsverkiezingen op 3 november.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met 257 stemmen voor en 150 stemmen tegen. Van de Republikeinen in het Huis stemden 26 voor het wetsvoorstel. President Trump heeft zich tegen het voorstel gekeerd en het is ook zeer onwaarschijnlijk dat het voorstel het haalt in de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat. Voorzitter Mitch McConnell liet al weten de wet zeker niet te zullen aannemen en het Witte Huis had al gedreigd een veto uit te spreken.