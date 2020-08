TikTok wil komende week bij rechter verbod door Trump aanvechten

“Om er zeker van te zijn dat recht wordt gesproken en ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld, hebben we geen andere keus dat het decreet aan te vechten in het rechtssysteem”, zegt de woordvoerder van het bedrijf. De rechtszaak wordt begin komende week verwacht, maar het bedrijf maakte niet bekend in welke rechtbank.

Trump liet begin augustus weten na 45 dagen alle transacties met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok te zullen verbieden, omdat hij vreest dat het Chinese communistische regime via TikTok allerlei gegevens verzamelt. De president accepteerde de mogelijkheid dat een Amerikaanse groep het platform zou kopen. Maar dat moet dan binnen 90 dagen gebeuren.