Applaus en lof voor Kaag van tegenstander op D66-bijeenkomst

Het D66-lid Visser vindt Kaag, die nu minister voor Buitenlandse Handel is, zelfs de beste kandidaat voor het lijsttrekkerschap. "Sigrid is beter dan ik, dat weten we allemaal", zegt Visser. Hij was niet in Nijmegen aanwezig voor de sessie maar belde vanuit China, waar hij woont en Engelse les geeft.

Het is Vissers belangrijkste ambitie dat de partij breder wordt, "met oog en oor voor mensen die niet zoals wij zijn". Hij typeert zichzelf als een optimist die altijd een oplossing vindt, iets dat hij toeschrijft aan zijn vermogen om goed te leren. "Maar niet iedereen heeft geluk gehad. Sommigen hebben het moeilijker dan wij." Visser wil hen wijzen op waar kansen liggen, zonder dit "in toon en houding van bovenaf te doen".

Kansengelijkheid

Kaag vergelijkt haar stellingname tegen het populisme met die van voormalig D66-partijleider Alexander Pechtold, die veelvuldig de confrontatie opzocht met PVV-leider Geert Wilders. Ze vindt het belangrijk kansengelijkheid te creëren, omdat de samenleving anders "niet in balans is met zichzelf" is en er "een voedingsbodem voor populisme" ontstaat. Door te investeren in onderwijs en een toegankelijke arbeidsmarkt wil Kaag verschillen "aan de start" gelijktrekken.

Sinds 20 augustus kunnen leden stemmen, tot en met 2 september. Uiterlijk 5 september wordt bekend wie de lijsttrekker wordt van de partij bij de verkiezingen in maart.

Volgende week zaterdag is de laatste van de drie kennismakingsavonden. Die vindt plaats in Groningen.