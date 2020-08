Politie schiet zwarte man neer in Lafayette

In de Amerikaanse stad Lafayette (Louisiana) is een zwarte man overleden na te zijn neergeschoten door de politie. Een poging hem met een stroomstootwapen uit te schakelen mislukte. Volgens de agenten, die vrijdagavond waren gealarmeerd wegens een ordeverstoring in een kleine supermarkt, was de verdachte gewapend met een mes en wilde hij ervandoor gaan. In het ziekenhuis kon slechts zijn dood worden vastgesteld.

De politie wilde niet zeggen hoeveel kogels zijn afgevuurd. Lokale media spraken van een stuk of tien schoten. Ben Crump, de advocaat van de familie van het slachtoffer, eist volledige opheldering over het “zorgeloze schieten en de tragische dood van de man”. Hij vindt dat de verantwoordelijke politiefunctionarissen op staande voet moeten worden ontslagen. “Treyford was door de agenten omsingeld en werd meer dan tien keer geraakt”.

Crump verspreidde via Twitter een video die een getuige zou hebben gemaakt van de situatie. Daarop is te zien dat een zwarte man langzaam wegloopt bij de politiemensen. Als hij de ingang van een tankstation nadert, schieten ze verscheiden keren en van dichtbij op hem.

In de VS wordt sinds eind mei massaal geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding was de dood van de onbewapende Afro-Amerikaan George Floyd door bruut politieoptreden in Minneapolis. Crump stond ook toen de nabestaanden bij.