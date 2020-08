Meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen in Italië

De gezondheidsautoriteiten in Italië hebben de afgelopen 24 uur 1071 nieuwe besmettingen met het gevreesde coronavirus geregistreerd. Daarmee werd voor het eerst sinds 12 mei de grens van duizend extra gevallen gepasseerd. Dat was voorspelbaar gezien de tendens in de voorbije dagen: 642 (woensdag), 845 (donderdag), 946 (vrijdag).