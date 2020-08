Politie Duisburg heeft handen vol aan vechtende voetbalsupporters

Achtergrond van de wanorde is kennelijk de ‘Cup der Tradities’, waaraan MSV Duisburg, Borussia Dortmund en Feyenoord meedoen. Het toernooi wordt in de MSV Arena gespeeld zonder publiek. Wat er op straat in het centrum precies is gebeurd, hoeveel mensen er bij waren betrokken en of het ook om Nederlanders ging, kon de politie nog niet zeggen.

Een verslaggever van de Rheinische Post schatte het aantal deelnemers op zo’n 200. Volgens het boulevardblad Bild hadden hooligans uit Rotterdam en Duitsland afgesproken elkaar in Duisburg te treffen.