COA laat deel azc-bewoners Delfzijl overplaatsen om corona

Om verdere besmetting in het asielzoekerscentrum (azc) in Delfzijl tegen te gaan, worden zaterdag zo’n 50 bewoners in quarantaine geplaatst in het nog te openen azc in Musselkanaal. Dat gebeurt op advies van de GGD, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).