TUI haalt Belgische toeristen weg uit Andalusië en van Balearen

De populaire bestemmingen in Andalusïe en vakantie-eilanden Mallorca en Ibiza kleuren rood op de coronakleurenkaart van Buitenlandse Zaken in België. Toeristen zijn daarom niet meer welkom. Een deel van de ruim 3.500 Belgen die er met TUI op reis zijn kunnen met hun reguliere terugvlucht naar huis vliegen. Ook voor degenen die na 29 augustus zouden terugkeren, is plaats op de retourvlucht vrij gehouden.

Vrijdag schrapte TUI wegens toegenomen besmettingen alle vluchten naar de Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera) tot en met 5 september. Reizigers die naar die bestemmingen zouden vliegen, krijgen de keuze uit een alternatieve bestemming, een voucher of terugbetaling.