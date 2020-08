WHO raadt mondmaskers aan voor kinderen vanaf twaalf jaar oud

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan voor kinderen vanaf twaalf jaar hetzelfde mondmaskerbeleid te voeren als voor volwassenen. Dat maakte de WHO vrijdagavond bekend in een richtlijn voor besluitvormers die is opgesteld in samenwerking met de VN-kinderhulporganisatie Unicef. In de richtlijn wordt uiteengezet of en wanneer het raadzaam is om kinderen mondmaskers of -kapjes te laten dragen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.