Sober Prinsengrachtconcert in binnentuin van hotel

De jaarlijkse publiekstrekker kon het Prinsengrachtconcert in Amsterdam dit jaar niet worden door het coronavirus en daarom is gekozen voor een kleinere, intieme setting. In de binnentuin van Hotel Pulitzer aan de gracht wordt zaterdag eerst het Kinderprinsengrachtconcert gehouden en later op de avond het 'gewone' concert, waarnaar normaal gesproken veel publiek op de tribunes en in bootjes luistert. Dat publiek kan nu alleen via de tv van de muziek genieten.