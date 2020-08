‘Rabobank trekt teugels aan bij financiering grondstoffenhandel’

Rabobank gaat naar verluidt de financiering van grondstoffenhandel herzien. Daarmee sluit de kredietverstrekker aan bij een groot aantal andere banken die eenzelfde koers zijn gaan varen, mede ingegeven door de coronacrisis en een aantal schandalen in de sector.

Rabobank staat bekend als een grote financier bij de handel in grondstoffen. De bank zou al zijn klanten in de sector langs de meetlat aan het leggen zijn, meldde bronnen aan persbureau Bloomberg. Daarbij zou Rabobank ervoor kunnen kiezen om afscheid te nemen van bepaalde klanten.

De bank zou geen plannen hebben om de sector te verlaten. Volgens een woordvoerder van Rabobank worden onderliggende zaken bij de handel en financiering van de grondstoffensector doorlopend bekeken. Hij benadrukte dat er geen sprake is van gewijzigd beleid. Verder doet de bank nooit uitspraken over individuele klanten.

Blootstelling

Eerder maakten grote financiers als ABN AMRO, BNP Paribas en Société Générale bekend hun blootstelling aan de sector te willen verkleinen. Sommige partijen kiezen voor volledige terugtrekking. Dit is mede ingegeven door een aantal schandalen in verschillende regio’s wereldwijd, maar ook door financiële stress bij handelshuizen wereldwijd als gevolg van de coronapandemie.

Rabobank zou onder meer geraakt zijn door de blootstelling aan de failliete Argentijnse soja-exporteur Vincentin SAIC. Schuldeisers, waaronder Rabobank menen dat bij het bedrijf voor zeker 400 miljoen dollar op verdachte wijze is overgeheveld naar zusterbedrijven, blijkt uit rechtbankpapieren. Deze zaak speelt in New York.

Topman Wiebe Draijer van Rabobank zei onlangs nog dat de bank wat betreft zijn internationale activiteiten een unieke bank in de wereld is die zich vooral richt op het bedienen van de voedselketens. Daarbij wees hij tegelijkertijd ook op de risico’s in de keten, maar ook op de langetermijnverbinding met de keten.