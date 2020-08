Buitenlandse Zaken past reisadvies Wit-Rusland aan om protesten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Wit-Rusland aangepast naar oranje vanwege de aanhoudende massaprotesten tegen de verkiezingsuitslag daar. Het advies is om alleen nog naar Wit-Rusland af te reizen als dat strikt noodzakelijk is.

Het ministerie wijst erop dat er sinds de verkiezingen van 9 augustus vooral in steden demonstraties zijn en raadt Nederlanders aan daar weg te blijven. In verband met het nieuwe coronavirus moeten mensen na een verblijf in Wit-Rusland bovendien bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine.

Bij de demonstraties tegen het regime van de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko zijn enkele doden en talloze gewonden gevallen. Duizenden demonstrerende Wit-Russen zijn opgepakt. Meerdere opgepakte demonstranten zijn zwaar mishandeld.