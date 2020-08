Bijenkorf Amsterdam zaterdag open na verplichte ‘corona-sluiting’

De Amsterdamse vestiging van de Bijenkorf gaat zaterdag om 12.00 uur weer open. Het warenhuis moest eerder deze week op last van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dicht nadat was gebleken dat medewerkers besmet waren met het coronavirus. De heropening vindt plaats met een vervangend team medewerkers, laat de Bijenkorf vrijdagavond weten.

Begin deze maand zijn tien van de 1400 medewerkers van het filiaal aan de Dam positief getest op het coronavirus. De sluiting gold in principe voor veertien dagen, maar kon veel eerder worden opgeheven, omdat het warenhuis heeft voldaan aan eisen die waren gesteld om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

“Sinds de verplichte sluiting zijn alle medewerkers die in de periode 8 tot en met 18 augustus in de Bijenkorf Amsterdam hebben gewerkt uit voorzorg voor tien dagen in quarantaine. Ook werd klanten die er in deze periode zijn geweest en klachten hebben, geadviseerd zich te laten testen.”