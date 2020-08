Topman USPS belooft tijdige en secure afhandeling poststemmen

Louis DeJoy, de nieuwe topman van US Postal Service, heeft senatoren van de commissie binnenlandse veiligheid beloofd dat de stemmen die bij de Amerikaanse presidentsverkiezing per post worden uitgebracht “secuur en op tijd” zullen worden afgehandeld. Mede door de coronacrisis wordt verwacht dat een recordaantal Amerikanen in november niet naar een stemlokaal gaat maar het ingevulde stembiljet opstuurt.