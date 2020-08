Loekasjenko wijst dialoog met oppositie af

De autoritaire president van Wit-Rusland Aleksandr Loekasjenko wijst een dialoog met de oppositie af, ondanks aandringen vanuit de oppositie en onder anderen de Russische president Vladimir Poetin. “Waarom zou ik naar iemands pijpen dansen? We hebben verkiezingen gehouden, laat ons nu in rust verdergaan”, sprak hij vrijdag tot een groep arbeiders van een landbouwbedrijf.

De coördinatieraad van de democratisch gezinde oppositie heeft meermaals contact gezocht met het Loekasjenko-regime om de dialoog te openen. Het doel van die raad is om een vreedzame machtsoverdracht te bewerkstelligen na de verkiezingen, die volgens de oppositie zijn gewonnen door haar kandidaat Svetlana Tichanovskaja.

Volgens de officiële uitslag won president Loekasjenko de verkiezingen met 80 procent van de stemmen, maar volgens de oppositie is de uitslag door gesjoemel tot stand gekomen. Sinds de verkiezingen, die op 9 augustus werden gehouden, is Wit-Rusland in de greep van massale protesten tegen de langzittende Loekasjenko, die veelal wordt getypeerd als de ‘laatste dictator van Europa’.

Verzoenende taal

Loekasjenko sprak maandag nog verzoenende taal richting de oppositie en opperde zelfs dat hij na een grondwettelijk referendum zou kunnen vertrekken. Ook zei hij bereid te zijn de macht te delen als de betogers naar huis zouden gaan. Op vrijdag sloeg hij echter een dreigender toon aan toen hij het over de protestbeweging had. “Dit is mijn probleem, dat ik moet oplossen, en we lossen het op”, tekende het Wit-Russische staatspersbureau Belta op. “En geloof me, in de komende dagen zal het worden opgelost.”

Ook de Russische president Vladimir Poetin riep de Wit-Russische autoriteiten vrijdag nog op de dialoog aan te gaan met de demonstranten om een einde te maken aan de politieke crisis in de voormalige Sovjetrepubliek. Naar verluidt gaat Poetin ervan uit dat Loekasjenko de handdoek de komende tijd nog niet in de ring gooit.