Poetin wil dialoog tussen Wit-Russische demonstranten en regime

De Russische president Vladimir Poetin wil dat de autoriteiten in buurland Wit-Rusland de dialoog aangaan met de demonstranten om een einde te maken aan de politieke crisis in de voormalige Sovjetrepubliek, meldt staatspersbureau TASS. Rusland geldt als een belangrijke bondgenoot van Wit-Rusland en het regime. De wens van Poetin legt zo veel gewicht in de schaal.