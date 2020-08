Vrouw Navalni doet beroep op president Poetin

De echtgenote van de Russische oppositieleider Navalni heeft een beroep gedaan op president Vladimir Poetin. Vrouw Joelia wil dat toestemming wordt verleend om haar man vanuit het ziekenhuis in Siberië over te brengen naar Duitsland, waar hij dan verder kan worden behandeld.

“Ik richt me officieel tot u met de eis dat permissie wordt verleend om Aleksej Navalni naar Duitsland te brengen”, schreef de echtgenote in haar brief aan Poetin, de politieke aartsrivaal van haar man. Haar oproep verscheen op sociale media, maar is volgens een bondgenoot van Navalni ook rechtstreeks naar het Kremlin gestuurd.

Russische artsen hebben eerder een stokje gestoken voor de overplaatsing van Navalni, die volgens zijn aanhangers is vergiftigd. Het ziekenhuis in Siberië zegt dat de toestand van de oppositieleider daar te slecht voor is.