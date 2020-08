Strafrechtadvocaten: dit mag nooit meer gebeuren

“Het is juridisch niet toegestaan en kan de advocaten in gevaar brengen”, aldus Soeteman. De NVSA wil een gesprek met de top van het OM, het College van Procureurs-Generaal. “Om het verschoningsrecht uit te leggen, om immense zorgen te uiten dat dit is gebeurd en dat ervoor gekozen is het geheim te houden en niet te verantwoorden in het dossier.”

Soeteman wijst erop dat het OM de schaduwactie geheim had willen houden. Justitie heeft de betrokken advocaten, Nico Meijering en Leon van Kleef, donderdag ingelicht toen het AD vragen was gaan stellen. Het AD bracht de kwestie naar buiten. Soeteman: “Dat doet vrezen dat er nog veel meer van dergelijke opsporingshandelingen buiten zicht van de rechter en de verdediging worden gehouden.”

Voorleggen

De actie had vooraf aan het college van pg’s moeten voorgelegd, vindt Soeteman, en achteraf aan de rechter. In dit geval is dat de rechter die is belast met het proces Marengo. Ridouan Taghi is daarin hoofdverdachte. Met het observeren van Meijering en Van Kleef hoopte justitie vorig jaar juni achter de schuilplaats van de toen voortvluchtige Taghi te komen. Zij had informatie dat de advocaten Taghi in Dubai zouden ontmoeten. Meijering en Van Kleef reisden naar Dubai af, maar hadden geen ontmoeting met Taghi. Zij zochten er een andere cliënt op.

De inbreuk op het verschoningsrecht wordt door de NVSA hoog opgenomen. Advocaten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hun werk onbespied en in vrijheid kunnen doen. Het schaduwen van de twee betrokken raadslieden is volgens het OM geen inbreuk geweest op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt, omdat zij niet de advocaten van Taghi waren. Die redenering is volgens Soeteman niet houdbaar. “Je mag nooit observeren, tenzij een advocaat verdachte is.”

Het college heeft vrijdag nog niet gereageerd. Mogelijk komt het later vrijdag nog met een reactie.