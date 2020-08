Barnier: geen beweging in brexitonderhandelingen

Er zit nog steeds geen schot in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een handelsverdrag per 1 januari 2021. De zevende onderhandelingsronde in Brussel heeft niet tot voldoende vooruitgang geleid, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop. “Ik ben teleurgesteld en bezorgd”, aldus de Fransman.