EU-president uit zorgen over Navalni tegen Poetin

In een telefoongesprek met de Russische president Poetin heeft Europees Raadsvoorzitter Charles Michel zorgen uitgesproken over de situatie van de Russische kremlincriticaster Aleksej Navalni. De oppositieleider ligt in een ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen.

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft al kenbaar gemaakt dat de verantwoordelijken moeten gestraft als blijkt dat Navalni is vergiftigd.

Michel sprak Poetin donderdag, nadat de twee elkaar dinsdag al spraken over de situatie in Wit-Rusland. De raadsvoorzitter praatte Poetin bij over de EU-top waarin Europese regeringsleiders het er unaniem over eens werden de herverkiezing van de Wit-Russische president Loekasjenko niet te erkennen.

Urgente nationale dialoog

Zowel Moskou als de EU zegt dat het aan de Wit-Russen zelf is om te bepalen hoe het nu verder moet. De EU pleit voor een “urgente” nationale dialoog, gesteund en gefaciliteerd door de internationale gemeenschap, zei Michel volgens een EU-functionaris. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) kan daarbij een “constructieve rol” spelen.

Michel herhaalde verder de eis van de EU dat Wit-Rusland demonstranten die onrechtmatig zijn aangehouden moet vrijlaten. Ondertussen wordt gewerkt aan een sanctielijst met personen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude en het geweld tegen betogers.