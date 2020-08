Grapperhaus: intimidatie hoort niet thuis in democratie

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het “echt schandalig” dat collega-politici donderdag rond het Binnenhof zijn opgewacht en lastiggevallen door betogers tegen de coronamaatregelen. Zulk gedrag “mag niet en hoort niet thuis in onze democratie”, vindt de bewindsman.

“We hebben in Nederland een heel vrij democratisch debat en daar mag je behoorlijk ver in gaan”, zegt Grapperhaus. “Maar dat doen we niet met bedreiging, intimidatie, leugens, beledigingen en relschoppen.” Hij benadrukt dat het overgrote deel van de bevolking nog altijd achter het coronabeleid van het kabinet staat.

Bij de demonstratie in Den Haag raakte donderdagmiddag een agent gewond en zijn meerdere arrestaties verricht. Grapperhaus vindt dat de politie “afgewogen” heeft opgetreden. “Daar leggen ze ook verantwoording over af. Het is bijzonder jammer dat die relschoppers dat zelf nooit ergens doen.”