Staat hoeft coronamaatregelen horeca niet te versoepelen

De Nederlandse staat hoeft de coronamaatregelen in de horeca niet te versoepelen. Dat is de uitspraak van de rechter in het kort geding dat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had aangespannen. Volgens KHN zijn de maatregelen die gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en daarom wilde branche zo snel mogelijk versoepelingen.