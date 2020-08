Het herstel van de Europese industrie hapert, terwijl het aantal virusbesmettingen weer aan het oplopen is en overheden voorzichtig weer een strikter coronabeleid hanteren. De bedrijvigheid in de Franse industrie is in augustus onverwacht gedaald, volgt uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. In Duitsland en de eurozone liep de bedrijvigheid wel verder op, maar minder snel dan economen hadden voorzien.