Russische ziekenhuisarts: geen gif in bloed Navalni

Er is geen enkel gif aangetroffen in het bloed van de Russische politicus en Kremlincriticus Aleksej Navalni. Dit zei een behandelend arts in het ziekenhuis in Omsk waar Navalni donderdag met vergiftigingsverschijnselen en buiten bewustzijn werd opgenomen.

Een medewerkster van Navalni had naar eigen zeggen net van artsen gehoord dat oppositieleider Navalni “een zeer gevaarlijk gif” in zich had waardoor het niet mogelijk was dat hij wordt verplaatst. De familie en medewerkers van Navalni willen juist dat hij voor behandeling naar Duitsland wordt gevlogen. Daar staat al een vliegtuig in Omsk voor klaar.