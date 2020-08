Heijmans wint op licht groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht in het groen begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine winsten. Beleggers verwerkten de late rally op Wall Street, waar de beursgraadmeters onder aanvoering van de technologiebedrijven hoger wisten te eindigen. Op het Damrak werden de resultaten van bouwbedrijf Heijmans goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 553,63 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 805,46 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Heijmans steeg 6 procent bij de kleinere bedrijven. De bouwer wist het eerste halfjaar goed door te komen ondanks de coronacrisis. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat werd met ruim een tiende opgekrikt. Ook de orderportefeuille bleef volgens het bedrijf op een goed niveau. Voor heel 2020 rekent de bouwer voorlopig op een omzet en bedrijfsresultaat die minimaal gelijk zijn aan vorig jaar.

Adyen zakte ruim 3 procent tot 1371 euro in de AEX. Bestuurders van het betalingsbedrijf hebben ongeveer 15 procent van de aandelen die ze bezitten voor 1365 euro per stuk verkocht. De bestuurders, waaronder topman Pieter van der Does, lieten weten dat de verkoop niet betekent dat ze minder vertrouwen in Adyen hebben. Ze willen voor hun vermogen echter minder afhankelijk zijn van slechts één bedrijf.