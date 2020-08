OM bevestigt observeren advocaten in zaak Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie bevestigt vrijdag de berichtgeving in het AD dat twee advocaten in juni 2019 zijn geobserveerd in verband met de opsporing van de destijds voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi.

In een verklaring op de website zegt het OM dat de opsporing van de hoofdverdachte in het Marengo-proces destijds in volle gang was. “Hij stond op de Nationale Opsporingslijst en was de meest gezochte verdachte voor de Nederlandse politie en justitie. Het achterhalen van zijn verblijfplaats en zijn aanhouding hadden de hoogste prioriteit, gelet op de zeer ernstige verdenkingen tegen hem.”

Het AD berichtte vrijdag dat de betrokken advocaten, Nico Meijering en Leon van Kleef, woedend zijn over de observaties en zeggen dat de politie hen hiermee ernstig in gevaar brengt. Volgens het AD ontving de politie in juni 2019 een tip dat advocaat Meijering Taghi hoogstwaarschijnlijk in Dubai zou ontmoeten.