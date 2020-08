Nikkei sluit week licht hoger af

De aandelenbeurs in Japan ging vrijdag licht hoger de week uit. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek door de aanhoudende opmars van de Amerikaanse branchegenoten. Ook elders in de Aziatische regio lieten de belangrijkste beursgraadmeters overwegend winsten zien.

De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de plus op 22.920,30 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 1,6 procent. Computerspellenmaker Nintendo behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 2,6 procent en bereikte het hoogste koersniveau in twaalf jaar. Het Japanse sociale mediabedrijf Gree zakte daarentegen 10,5 procent na een forse winstdaling in het afgelopen boekjaar, dat eindigde per eind juni.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent hoger. De Chinese webwinkelgigant Alibaba bleef vrijwel vlak op de Hongkongse beurs ondanks een omzetstijging van 34 procent in het afgelopen kwartaal. De beurs in Shanghai klom 0,4 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 2 procent bij. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,1 procent.