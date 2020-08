‘Ziekenhuis verbiedt verplaatsen Kremlincriticus Navalni’

Het Russische ziekenhuis dat Kremlincriticus Aleksej Navalni behandelt, weigert hem te laten vertrekken. Dat zegt de woordvoerster van de oppositieleider, die het juist levensgevaarlijk noemt om Navalni in het ziekenhuis te laten.

Navalni vecht al een dag voor zijn leven. Zijn woordvoerster denkt dat hij is vergiftigd. Er zou op het vliegveld in Tomsk iets in zijn thee zijn gedaan. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde.

Er is inmiddels een vliegtuig onderweg om Navalni naar Duitsland te brengen voor zijn verdere behandeling. Het Siberische ziekenhuis waar hij is opgenomen, zou echter zeggen dat zijn toestand niet stabiel genoeg is voor zo’n verplaatsing.

De woordvoerster van Navalni werpt tegen dat het ziekenhuis in Omsk niet beschikt over de juiste apparatuur. Ook is volgens haar nog geen diagnose gesteld. “Het verbod op het vervoeren van Aleksej vormt een direct gevaar voor zijn leven”, waarschuwde ze op Twitter.