‘Mondkapjesplicht zorgt ervoor dat consumenten minder winkelen’

Meer dan twee derde van de consumenten verwacht minder vaak te gaan shoppen in winkelgebieden waar een mondkapjesplicht geldt. Dat meldt onderzoeksbureau Q&A, dat ruim 5000 mensen heeft ondervraagd. Sinds 5 augustus is het op sommige drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam verplicht om een mondkapje te dragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.