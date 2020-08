Vliegtuig uit Duitsland onderweg om Navalni op te halen in Omsk

Vanuit Duitsland is vrijdagochtend vroeg een vliegtuig vertrokken naar Rusland om Aleksej Navalni op te halen. De dissidente Russische politicus ligt in een ziekenhuis in Omsk. Aan boord is een team van artsen om Navalni te behandelen.

Kremlincriticus en corruptiebestrijder Aleksej Navalni werd donderdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd.

Gehoopt wordt dat Navalni nog vrijdag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij wordt opgenomen. De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn.