Kabinet behandelt wet corona-app, minister vraagt Kamer om spoed

De ministerraad behandelt vrijdag het voorstel voor een tijdelijke wet die een juridische grondslag moet geven aan de CoronaMelder. Deze app moet mensen waarschuwen die in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil de app graag op 1 september landelijk in gebruik nemen en vraagt de Tweede Kamer het voorstel "met de grootste spoed in behandeling te nemen, bij voorkeur reeds komende week".

De Jonge schrijft in een brief zijn "uiterste best te doen" het wetsvoorstel na de behandeling in het kabinet "per ommegaande" aan de Kamer te doen toekomen. De minister komt met de spoedwet na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die stelde dat de privacy van de CoronaMelder niet goed was gewaarborgd in de bestaande Wet publieke gezondheid en drong aan op een aparte wet.

De Tweede Kamer is nog met reces tot 1 september. De afgelopen weken hebben Kamerleden hun vakantie onderbroken om in de Kamer te debatteren, over corona, de zorgsalarissen en over de toeslagenaffaire bij Financiën. De behandeling kan ook deels schriftelijk plaatsvinden.

De corona-app is sinds begin deze week te downloaden. In vier dagen tijd hebben bijna 800.000 mensen dat al gedaan. Maar de app werkt nu alleen nog in vijf testregio's Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. De app werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien dagen ervoor ongeveer 15 minuten vlakbij een persoon is geweest die met COVID-19 besmet blijkt te zijn. Dat moet de GGD ondersteunen in het bron- en contactonderzoek.