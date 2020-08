Gordon stelt concerten uit vanwege coronarisico's

De zanger heeft met zijn internist besproken voorlopig niet in openbare ruimtes te komen. Gordon zit vanwege zijn diabetes en de verslavingen waar hij lang mee kampte in een risicogroep. "Ik zou het mezelf ook niet kunnen vergeven als ik één van die honderdjarigen zou besmetten", vult hij aan. Daarmee verwijst hij naar de opnames voor het programma 100 Jaar Jong.

"Het is niet anders, het is een rare tijd. Ik word twee keer in de week getest, omdat ik bezig ben met die opnames", vult hij aan. Daarom wil hij geen risico's lopen. Het zou de eerste keer in vier jaar zijn dat Gordon weer het podium op ging.