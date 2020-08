Uber-concurrent Lyft kondigt aan diensten in Californië te staken

Taxi-app Lyft stopt voorlopig met het aanbieden van zijn diensten in Californië. De branchegenoot van Uber doet dat omdat een rechter heeft besloten dat alle chauffeurs van de dienst als werknemers moeten worden behandeld, schrijft het bedrijf op de eigen website. Lyft en Uber verzetten zich daartegen en menen dat het niet haalbaar is om duizenden chauffeurs van de ene op de andere dag in dienst te nemen.

De app van Lyft zal na donderdag niet meer werken in Californië. Ondertussen stelt Lyft te blijven vechten tegen een wet die door de staat is aangenomen en waarin staat dat iedereen die werkt binnen de normale bedrijfsvoering bij een bedrijf een werknemer is. Het bedrijf claimt dat het merendeel van de chauffeurs ook niet in vaste dienst wil komen, maar wil wel een manier vinden om ze betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Daartoe behoren onder meer een garantie voor een bepaald minimumloon en een bijdrage aan de kosten voor een zorgverzekering.

Uber en Lyft en andere bedrijven die gebruik maken van veel freelancers zoals maaltijdbezorgers hebben ervoor gezorgd dat kiezers in Californië in november kunnen stemmen over een wetsvoorstel dat die freelancers iets meer rechten geeft, maar dat veel minder ver gaat dan de wet waar de bedrijven zich nu aan moeten houden. Lyft roept klanten en chauffeurs op om voor dat voorstel te stemmen.