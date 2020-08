In het Verenigd Koninkrijk zijn in 24 uur tijd 1182 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is volgens de statistieken van de gezondheidsautoriteiten de op een na grootste toename sinds 21 juni. Het aantal Britten dat het virus onder de leden heeft of heeft gehad steeg daarmee tot 322.280. Tot dusver zijn 41.403 patiënten overleden aan Covid-19.

