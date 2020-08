Bouwers stijgen op rood Damrak

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag met verlies de dag uitgegaan. Ook elders in Europa eindigden de beurzen in het rood. Uitzonderingen op de Amsterdamse beurs waren bouwers als BAM en Heijmans. Ook baggeraar Boskalis steeg flink na kwartaalcijfers. De stemming in Europa werd in algemene zin gedrukt door zorgen over het economische herstel in de Verenigde Staten en Europa naar aanleiding van de notulen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 1,4 procent in de min op 552,44 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 801,60 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,6 procent in.

In de AEX boekten alleen biotechnoloog Galapagos en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield winst met plussen van 2,9 procent. Adyen was een van de grote verliezers met een min van 2,7 procent. Het betaalbedrijf profiteerde in de eerste jaarhelft van de toename van het online winkelen, mede door de coronacrisis, maar de resultaten vielen tegen. Ook heeft Adyen in Azië klanten gewonnen door de problemen bij de Duitse branchegenoot Wirecard. Analisten van KBC Securities verlaagden hun advies voor Adyen.

BAM

Bouwbedrijf BAM had flink last van de coronapandemie en sloot de eerste jaarhelft af met een verlies van dik 234 miljoen euro. Het bedrijf had de markten al gewaarschuwd voor een negatief resultaat. Voor de tweede jaarhelft is de bouwer wel positiever en het aandeel dikte 4,1 procent aan. Concurrent Heijmans, die vrijdag met cijfers komt, klom 7,6 procent.

Boskalis was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven met een plus van ruim 13 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener kijkt tevreden terug op de eerste jaarhelft waarin het bedrijf naar eigen zeggen operationeel bijzonder goed heeft gepresteerd ondanks de coronacrisis. Het bedrijf wist de winstgevendheid op te voeren en gaat de inkoop van eigen aandelen hervatten.

De euro was 1,1857 dollar waard, tegen 1,1909 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 42,47 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 44,79 dollar per vat.