Uitgaven aan radioreclame kelderen door coronacrisis

De uitgaven aan radioreclame zijn in de eerste helft van het jaar flink teruggevallen. In lijn met de gehele reclamemarkt heeft ook radioreclame last van de gevolgen van de coronacrisis, meldt het Radio Advies Bureau (RAB).

In totaal staken adverteerders in de eerste zes maanden van het jaar 67,2 miljoen euro in radioreclame, 30 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit terwijl de radioconsumptie wel sterk is toegenomen. Volgens RAB, en die baseert zich hier weer op ander onderzoek, was de luistertijd aan het einde van het tweede kwartaal zo’n 10 procent langer dan vorig jaar. Gemiddeld zouden radioluisteraars 4 uur en 19 minuten per dag naar de radio luisteren.

De radiobedrijven zien wat betreft radioreclame een goed herstel in de zomermaanden. Het perspectief voor de tweede helft van het jaar is dan ook positief, aldus RAB. De meeste adverteerders zouden hun communicatiestrategie inmiddels aan de realiteit hebben aangepast, waarbij ze ook weer de voordelen van radioreclame onderkennen.