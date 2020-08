Aantal nieuwe coronabesmettingen licht gedaald

Bijna de helft (47 procent) van de mensen die het virus recent hebben opgelopen is tussen 20 en 40 jaar oud, 26 procent is tussen de 40 en de 60 jaar, 2 procent is 80 jaar of ouder en 14 procent is jonger dan 20 jaar. Zoals bekend verlopen infecties bij jonge mensen meestal mild. Ouderen lopen een veel groter risico om in het ziekenhuis te belanden.

Het aantal ziekenhuisopnames is iets toegenomen, maar met een driedaags gemiddelde van 10,7 nieuwe patiënten per dag in heel Nederland ligt dit aantal nog altijd zeer laag vergeleken met afgelopen voorjaar. Tijdens de piek van de coronacrisis, begin april, werden ziekenhuizen overspoeld met honderden patiënten per dag. Op 2 april lag dit aantal op 598.