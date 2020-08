Mondkapjesplicht wordt op de Wallen het slechtst nageleefd

De mondkapjesplicht die sinds begin deze maand geldt op een aantal drukke plekken in Amsterdam wordt op dit moment het slechtst nageleefd op de Wallen. Het beeld tot nu toe is dat hier 20 procent van de bezoekers uit zichzelf een mondkapje draagt, werd gemeld tijdens een technische sessie over de coronamaatregelen van de gemeenteraad. Nadat mensen hierover zijn aangesproken, doet uiteindelijk 80 procent er eentje op.