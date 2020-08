Schaakrubriek: week 32, 2020

In ieder geval niet voor deze partij tegen Carlsen, die in datzelfde blad op de voorpagina The King Of The Lockdown wordt genoemd. Jawel, we leven in bijzondere tijden, de helft is u nog niet aangezegd. De partij: M. Carlsen - H. Nakamura, online tour. 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Le7 5.Lf4 0-0 6.a3 Pbd7 7.Pb5 Pe8 8.e3 dxc4 9.Lxc4 c5?! (een nieuwtje, voorzichtiger is 9..a6 10.Pc3 b5) 10.dxc5 a6 11.Pbd4 Lxc5 12.0-0 De7 (zwart durft niet meer) 12..b5 13.Lxe6 fxe 14.Pxe6 De7 15.Pxf8 Dxf8 te spelen want daarmee verloor hij een eerdere partij tegen Carlsen ) Wit staat al beter. 13.Tc1 Ld6 Hier had zwart toch echt e5 moeten spelen. 14.Pe5 Pd7? mist een tactische grap: 16.Pdc6! Dh4 (16..bxc6 17.Pxc6 Df6 18.Lxd6 Pxd6 19.Dxd6 met sup..

