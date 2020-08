Airborne Herdenking zonder veteranen en op kleine schaal

Er zullen dit jaar geen Britse en Poolse veteranen of nabestaanden van de geallieerde strijders aanwezig zijn bij de jaarlijkse Airborne Herdenking in september in de regio Arnhem. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn er alleen beperkte gezelschappen bij de belangrijkste herdenkingsmomenten op de Ginkelse Heide bij Ede, bij de Rijnbrug in Arnhem en op de Britse oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek. De gemeenten vragen inwoners wel om in september de Airbornevlag uit te hangen en om zelf een bloemetje te leggen bij een van de vele oorlogsmonumenten in de regio.

In september is het 76 jaar geleden dat de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden van start ging. De operatie stokte toen de bevrijders de Rijnbrug bij Arnhem niet in handen konden krijgen tijdens de Slag om Arnhem. De herdenking van de Slag om Arnhem kan elk jaar op grote belangstelling rekenen.

Veel evenementen, zoals de Airborne Wandeltocht, de Taptoe in Oosterbeek en internationale vredesconferenties gaan helemaal niet door. Bijeenkomsten die wel doorgaan zijn online en soms op televisie te zien onder het motto “Samen herdenken we thuis.” De burgemeesters van Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum bezorgen op die manier ook een boodschap bij alle Market Garden-veteranen.

In Arnhem is op 18 september een besloten herdenkingsdienst en een kranslegging bij de Rijnbrug. De 11 Luchtmobiele Brigade en de overheden herdenken op 19 september op de Ginkelse Heide bij Ede in kleine kring de massale luchtlandingen die de Slag om Arnhem in 1944 inluidden. De jaarlijkse paradropping gaat niet door. De expositie Missies van Toen en Nu op de Ginkelse Heide is wel voor iedereen toegankelijk. Ook de herdenking op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek op 20 september is besloten. Hier rusten ruim 1800 militairen die tijdens de Slag om Arnhem sneuvelden. Sinds 1945 is er altijd een eredienst op de begraafplaats geweest.