Voedselbanken gaan uit van fors meer klanten door crisis

In het eerste halfjaar moesten 120.000 mensen door geldproblemen terugvallen op de diensten van de 171 voedselbanken in het land. Vooral in de grote steden steeg het aantal klanten aanzienlijk, in Amsterdam zelfs met 26 procent. Volgens de voedselbanken komt dat omdat vooral werknemers in de horeca, culturele sector, sport en transport, meer aanwezig in de steden, de gevolgen van de coronacrisis merken. In 44 kleinere gemeenten daalde het aantal klanten juist.

De hulporganisatie benadrukt dat ook mensen met eigen vermogen in aanmerking kunnen komen voor hulp van de voedselbanken. “Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van de hoeveel geld die je maandelijks overhoudt voor eten en drinken”, na aftrek van de vaste lasten.

De voedselbanken vrezen dat de toelevering van producten onder druk komt te staan, ook omdat veel producenten en retailers actief proberen om verspilling tegen te gaan. Wekelijks worden 1 miljoen producten ingezameld, maar de vraag is of dat zo blijft.