Duitse Mazda zeer waarschijnlijk betrokken bij aanrijding Marken

De grijze Mazda die de politie eerder in beslag heeft genomen, is zeer waarschijnlijk betrokken bij het ongeval in Marken waarbij eind juli een 14-jarig meisje om het leven kwam. Voorlopig onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft dat duidelijk gemaakt, meldt de politie.

De auto is in Duitsland gevonden en voorzien van een Duits kenteken. De politie weet wie de eigenaar is van de auto, maar weet nog niet of die ook achter het stuur zat toen het ongeval gebeurde.