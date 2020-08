Haagse raad praat over onrust op straat

Een commissie van de gemeenteraad van Den Haag komt donderdag, tijdens het reces, bij elkaar. In de ingelaste vergadering praten de leden over de recente onrust in Scheveningen en de Schilderswijk.

Bij de Pier van Scheveningen werd vorige week maandag een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken. Dat gebeurde bij een vechtpartij tussen twee drillrapgroepen. Volgens burgemeester Jan van Zanen had de steekpartij niets met Scheveningen te maken en had het ook ergens anders kunnen gebeuren.

Het weekend ervoor waren alle wegen naar Scheveningen vastgelopen. Vele duizenden mensen gingen met de auto naar de kust om verkoeling te zoeken tijdens de hittegolf. In de brandende zon werden verkeersregelaars lastiggevallen door wachtende automobilisten. Sommige bezoekers parkeerden hun auto’s op stoepen, bij inritten en in bermen. Niet iedereen ging naar huis: er waren mensen die op het strand en in de duinen sliepen, soms op strandbedjes die ongevraagd ‘geleend’ werden bij ondernemers. Bij enkele strandtenten werden beveiligers ingezet omdat bezoekers onder de douches hun behoefte deden. Volgens de gemeente waren er veel toeristen uit Duitsland en België, die anders naar de Middellandse Zee zouden gaan maar door het coronavirus daar niet naartoe konden.

Daarvoor was het ook al onrustig in de badplaats. In juni klaagden bewoners over jongeren die met auto’s en motoren door de straten raceten, soms onder invloed van lachgas.

Een week geleden sloeg de vlam in de pan in de Schilderswijk. In de hitte draaiden jongeren op meerdere plekken brandkranen open. Dat draaide uit op een confrontatie met de politie, waarbij relschoppers vuurwerk, stenen en eieren naar omstanders en agenten gooiden. Tientallen mensen zijn gearresteerd.