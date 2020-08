‘Michigan schikt voor vele miljoenen om lood in water stad Flint’

De Amerikaanse staat Michigan betaalt meer dan een half miljard dollar om een aantal rechtszaken over het verontreinigde kraanwater in de stad Flint van tafel te krijgen. Twee anonieme bronnen bevestigen dat aan de krant The Detroit News. De aanwezigheid van hoge loodconcentraties in het water in Flint geldt sinds 2014 als een noodsituatie voor de volksgezondheid en leidt lokaal tot veel woede en frustratie.