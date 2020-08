Qantas schrijft door corona eerste rode cijfers in zes jaar

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas sluit het gebroken boekjaar als gevolg van de coronapandemie af met een nettoverlies van 1,96 miljard Australische dollar (ongeveer 1,2 miljard euro). Het is de eerste keer in zes jaar dat Qantas rode cijfers schrijft. De maatschappij verwacht in het komende jaar ook geen winst te maken.