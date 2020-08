Bijna 500 varkenshouders gestopt in een jaar tijd

De varkensstapel kromp in een jaar tijd met 1,2 procent naar 12 miljoen varkens. Dat de veestapel minder snel afneemt dan het aantal bedrijven betekent dat er meer varkens worden gehouden op de overgebleven varkenshouderijen. Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf nam in twintig jaar toe van 900 naar 3400 varkens.

Begin dit jaar stelde het kabinet zich tot doel om het aantal varkens in Nederland met 7 tot 10 procent terug te dringen, wat neerkomt op circa 1 miljoen varkens. Daar werd 180 miljoen euro voor uitgetrokken door landbouwminister Carola Schouten.

Op 1 april 2020 telde Nederland 3,8 miljoen runderen, bijna 1 procent meer dan vorig jaar. Ook het aantal melkgeiten nam toe. De melkgeitenstapel groeide met 4 procent naar 476.000 dieren. Het aantal schapen, exclusief lammeren, daalde met bijna 6 procent naar bijna 550.000.