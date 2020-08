Asielzoekers Ter Apel hoeven niet meer op de grond te slapen

Alle asielzoekers die aankomen in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel kunnen weer op een bed of matras slapen. Door capaciteitsproblemen moesten de afgelopen dagen tientallen mensen in het centrum noodgedwongen op de vloer slapen. VluchtelingenWerk Nederland had de kwestie aangekaart en liet woensdag weten dat inmiddels “een basale vorm van opvang” is geregeld.